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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sudan'da 2,8 milyon kişi yerinden edildi

06 Temmuz 2023, Perşembe 01:19
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 2,8 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan’da yoğun çatışmalar devam ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da çatışmanın başladığı 15 Nisan'dan bu yana derledikleri verileri paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da son 11 haftada 15 insani yardım çalışanının öldüğü belirtildi.

Sudan'da 2,8 milyon insanın yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, 2,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği, 615 bin kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm zorluklara rağmen 2,5 milyondan fazla insana hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Sudan'daki can kaybının 1133'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 11 bin 796 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı'nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.

AA

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