Sudan'da 30 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan'daki misyon şefi Mohamed Refaat, Sudan'da 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
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Refaat, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Sudan'da 30 milyondan fazla kişi, kritik boyutta insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Refaat, Sudan'daki durumun kötüye gittiğini bildirdi.
Refaat, Sudan'da acil yardım fonu ve erişime ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.
AA