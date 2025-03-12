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13 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sudan'da 30 milyon kişi insani yardıma muhtaç

12 Mart 2025, Çarşamba 18:48
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan'daki misyon şefi Mohamed Refaat, Sudan'da 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ: Sudan'daki iç savaş benzeri görülmemiş insani krize sebep oldu

 

Refaat, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sudan'da 30 milyondan fazla kişi, kritik boyutta insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Refaat, Sudan'daki durumun kötüye gittiğini bildirdi.

Refaat, Sudan'da acil yardım fonu ve erişime ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

AA

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