"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sudan'da 334 bin kişi yerinden edildi

03 Mayıs 2023, Çarşamba 00:23
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'
Çatışmaların gölgesindeki Sudan'da sağlık sisteminin durumu felaket!

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 334 bin kişinin olduğunu belirtti.

Dillon, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 72'sinin Darfur bölgesinden olduğunu aktardı.

"Sudan'da son iki haftada yerinden edilen kişi sayısı, geçen yıl yaşanan çatışmalarla bağlantılı yerinden edilmeleri aştı." diyen Dillon, ülkedeki çoğu alanın insani yardım kuruluşlarının erişimine kapatıldığını ancak IOM ağı üzerinden görüşmelerin yapılabildiğini kaydetti.

DSÖ'den Sudan'a 6 konteynerlik yardım malzemesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'daki yaralanmalar ve şiddetli yetersiz beslenme tedavileri için DSÖ'nün 6 konteyerlik yardım malzemesinin Port Sudan'a ulaştırıldığını söyledi.

Jasarevic, "13 tonluk yardım malzemesi daha mümkün olur olmaz Dubai'deki DSÖ lojistik merkezinden Sudan'a uçakla aktarılacak." dedi.

DSÖ'nün Sudan'daki sağlık çalışanlarına desteğinin sürdüğünü belirten Jasarevic, Sudan halkı için en büyük riskin, sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin olduğunu vurguladı.

Sudan Doktorlar Sendikası: Çatışmalarda 447 sivil öldü

Öte yandan, Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 447 sivil öldü, 2255 kişi yaralandı.

Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğünü belirten sendika, güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar da dikkate alınırsa ölü ve yaralı sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Kebbaşi: HDK ile ateşkes görüşmelerinin Cidde'de yapılabilir

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Şemseddin el-Kebbaşi ise Mısır merkezli El-Kahire News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Sudan'da çatışmaların durdurulması için ABD ve Suudi Arabistan'dan ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) olmak üzere iki girişimin sunulduğunu aktararak her girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki girişimin HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile müzakere amaçlı olmadığını vurgulayan Kebbaşi, şunları kaydetti:

"Amerikan-Suudi girişimini memnuniyetle karşıladık çünkü ateşkesten bahsediyor ve birden fazla kez gerçekleşti ancak Hımidti'nin (Muhammed Hamdan Dagalu) milisleri bunu ihlal ediyordu. Şimdi girişimin başlatıcıları olan Amerika ve Suudi Arabistan ile tek bir noktada konuşuyoruz, o da ateşkes ve insani yardımın gereklilikleridir. Girişim uzun bir yol kat etti ve girişim sahiplerinin düzenlemesine göre belki de temsilcilerimiz önümüzdeki iki gün içinde Cidde'ye gidecek."

IGAD girişimiyle ilgili de Kebbaşi, "Girişim iki noktadan bahsediyor. Ateşkes ve iki tarafın birer temsilcisinin Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gönderilmesi. Biz onu da memnuniyetle karşıladık ama karşı taraf kabul etmedi." dedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 1 Mayıs gece yarısından itibaren ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taraflar, 6 kez ilan edilen ateşkesi sürekli ihlal ediyor.

 

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da 334 bin kişi yerinden edildi

    'Çin ile görüşmeye hazırız'

    Toplum değişim istiyor

    İlk turda bitirelim

    Beşiktaş, depremzedeler için dostluk maçına çıkacak

    Bu makasın altından kalkamayız

    Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı azalmadı

    Millet İttifakı’ndan seçim günü için tedbir

    Biden, Beyaz Saray'da Müslümanları ağırladı

    Çatışmaların gölgesindeki Sudan'da sağlık sisteminin durumu felaket!

    İstanbul’un üçte biri göçük altında kalır

    İBB: Boş konutlar deprem hazırlığı için kullanılabilir

    12. sınıf öğrenciler için devamsızlık kararı

    İşçi sendikaları: Önce demokrasi

    Siyasi terbiyemi DYP’de aldım

    Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi 12 gündür aranıyor!

    Son 6 haftada zirve karıştı

    Ukrayna: Taarruz için 8 tugay oluşturduk

    Fransa'daki 1 Mayıs'ta tansiyon yüksekti: En az 200 sivil ve gösterici ile 406 polis yaralandı

    Deprem bölgesindeki doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Din adına siyaset, zarar veriyor”
    Osman ZENGİN

    Nur’un bayramı
    Cevher İLHAN

    Seçim “darbe” ise
    Ahmet BATTAL

    Önce ışık bulalım sonra renk seçeriz
    Genel

    Toplum değişim istiyor
    Genel

    İlk turda bitirelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Milleti yanıltmayın!
    İsmet Hasenekoğlu

    Zübeyir Gündüzalp’ten belgeli tarihî bir hatıra
    Ali FERŞADOĞLU

    İş, siyaset, yönetim gibi emanetleri de ehline vermek farz değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.