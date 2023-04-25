"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Sudan'da 72 saatlik yeni ateşkes de kabul edildi

25 Nisan 2023, Salı 08:26
Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 72 saatlik yeni ateşkes kararı aldı.

HDK'den yapılan açıklamada, ABD'nin arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmak ve diplomatik misyonları tahliye etmek amacıyla gece yarısından itibaren 72 saatlik insani ateşkes kararı alındığını bildirdi.

HDK'nin yabancıların ve diplomatik misyonların ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlamak için işbirliğine hazır oldukları ifade edilen açıklamada, ilan edilen ateşkes süresince ona bağlı kalınacağı kaydedilerek "Karşı tarafa ateşkese uymaması nedeniyle devam eden ihlallere karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aljazeera kanalına açıklama yapan askeri bir yetkili de ordunun ABD’nin arabuluculuğunda 3 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu. 

Blinken, Sudan’daki çatışmalar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar.” ifadelerini kullandı. 

ABD’nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, “Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır.” bilgisini verdi.

Blinken, Sudan’da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Diğer taraftan HDK’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD’nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor.” denildi. 

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'yı karıştıran emeklilik reformu eylülde yürürlüğe girecek

    Sudan'da ateşkese tam anlamıyla uyulmuyor

    Avrupa Birliği "55'e Uyum-Fit for 55"i kabul etti

    Biden, aday olacağını resmen duyurdu

    Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

    Amasra'daki patlamaya ilişkin ilk dava başladı

    Pakistan'daki bir karakolda patlama oldu: 12 polis öldü

    Sudan'da 72 saatlik yeni ateşkes de kabul edildi

    Türk ve Azerbaycan bayraklarının Ermenistan'da yakılmasına sert tepki

    Ekonomi demokrasiyle düzelir

    Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

    Dünyada en çok Kur’an okunuyor

    BM, Sudan'dan çekilmeyecek

    Mescid-i Aksa baskınları yeniden başladı!

    ABD, eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu ülkesine iade etti

    Avrupa Birliği, vatandaşlarını ve diplomatlarını Sudan’dan tahliye ediyor

    Mutluluk adaletle artıyor

    Deprem bölgesinde daha fazla gönüllüye ihtiyaç var

    İyi parti lideri Akşener: Yatacak yeriniz yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişim zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultanahmet Camii siyaset arenası mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu çöküşten bizi kim kurtaracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Zagreb Radyosunda “mini mini bir kuş” türküsü
    Sebahattin YAŞAR

    Mensubiyet neyi gerektirir?
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Hz. Cebrail’e (as) üstünlüğü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nejat EREN

    Ehli hizmetin imtihanları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.