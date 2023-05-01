"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

01 Mayıs 2023, Pazartesi 00:31
Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

HDK’den yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sudan’da ordu ile HDK arasında başkent Hartum’un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Ordudan HDK’ye hastaneyi askeri karargaha dönüştürme suçlaması

Ordu, HDK’yi Şarku Nil kentinde bir hastaneyi yoğun bakımdakiler dahil boşaltarak ve cephaneyle doldurarak askeri karargaha dönüştürmekle suçladı.

Bu arada Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 13 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan gecesi yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

    Sinop’taki kazada 9 kişi yaralandı

    Şanlıurfa Valiliği: Tel Abyad’ta 2 Polis Memuru şehit oldu

    Milli paraşütçü Orkut Baysal, yamaç paraşütü kazasında vefat etti

    Kasaplar da ucuz et satmak istiyor

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

    TEKNOFEST İstanbul'da 3. gün

    Malatya - Akçadağ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

    Doğruyu söyle, şeffaf ol

    Türkiye kucaklaşacak

    Sudanlılar'dan barış ve istikrar çağrısı

    Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

    Erdoğan’a seçim güvenliği çağrısı

    Kahramanmaraş'ın rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist siyaseti uygulayan “siyasi müceddid” mi olurmuş!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    1950’lerdeki siyasî ittifaklar
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Nisan yağmurlarında bereket
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl iş?
    İlimdar Kaya

    İman ve Kur’an hizmetinde istihdam olanlar
    Genel

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.