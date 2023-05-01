"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

01 Mayıs 2023, Pazartesi 22:23
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 800 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçabileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaların insani sonuçlarını değerlendirdi.

Grandi "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, hükümetler ve ortaklarıyla Sudan'daki çatışmalar dolayısıyla 800 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçabileceği ihtimaliyle hazırlık yapıyor. Umarım durum bu noktaya gelmez ancak şiddet durmazsa daha fazla insanın güvenlik arayışıyla Sudan'dan kaçmak zorunda kaldığına tanık olacağız." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

    Bursa'da tur otobüsü devrildi: Sürücü ile 2 öğrenci vefat etti, 44 yaralı var!

    Abluka altındaki Gazze'de 250 bin işsiz var

    Ukrayna: Bahmut'ta karşı taarruza geçtik

    Belçika'da işe bisikletle gidenler km başına 0,27 avro para alacak

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

    Pakistan'daki su baskınlarında 5 kişi öldü

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

    Sinop’taki kazada 9 kişi yaralandı

    Şanlıurfa Valiliği: Tel Abyad’ta 2 Polis Memuru şehit oldu

    Milli paraşütçü Orkut Baysal, yamaç paraşütü kazasında vefat etti

    Kasaplar da ucuz et satmak istiyor

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

    TEKNOFEST İstanbul'da 3. gün

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Nisan yağmurlarında bereket
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist siyaseti uygulayan “siyasi müceddid” mi olurmuş!?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl iş?
    Risale-i Nur'dan

    Emek ile sermaye nasıl barışır?
    Mehmet KARA

    “Bir vaadimiz daha hayata geçti”
    M. Latif SALİHOĞLU

    1950’lerdeki siyasî ittifaklar
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplanıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    İman ve Kur’an hizmetinde istihdam olanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.