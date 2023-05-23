Sudan’da ateşkes öncesi silahlar susmuyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında pazartei günü uygulamaya girecek 7 günlük ateşkes öncesi yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

'Sudan'da bir haftalık ateşkes anlaşması imzalandı' Fransız Haber Ajansı (AFP) başkent Hartum’daki halkın tarafların ateşkese uyulacağı konusunda ciddi endişe ve korkuları olduğunu duyurdu. AFP, başkentte giderek artan oranda gıda ve insani yardım sıkıntısı çekildiğini aktardı. Suudi Arabistan ve ABD’nin ortak açıklamasında ise Sudan’daki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceği bildirildi.İki ülke, Sudan ordusu ile HDK arasında sağlanan 7 günlük ateşkesi teyit etti. Haber Merkezi

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