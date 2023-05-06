Sudan’da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan’dan bu yana sürüyor, taraflar ilan edilen ateşkese uymuyor.
Başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Havalimanı ve Bahri bölgelerinde silah sesleri ve duman yükseliyor. Hartum semalarında orduya ait savaş jetlerine HDK, uçaksavarlarla karşılık vermeye çalışıyor. Ordu ise Kuzey Kurdufan eyaletindeki el-Ubeyyid ve Hartum’un bazı bölgeleri dışında ülke genelinde durumun sakin olduğunu açıkladı. Hartum’da üç haftadır elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Ekmek başta olmak üzere temel gıda maddelerine ulaşımda ciddi sıkıntılar bulunuyor.
AA