Sudan’da bilanço ağırlaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın 100’üncü gününe girdiği Sudan’daki bilançonun ağırlaştığını ve güvenlik endişesiyle yerinden olan kişi sayısında ciddi artış olduğunu belirterek taraflara “çatışmalara son vermeleri” yönünde çağrıda bulundu.

Sudan’da hastaneler hizmet veremiyor BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan şiddetli çatışmaların 100’üncü günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Buna bir son verilmeli. Çatışmanın tüm taraflarının, bu trajik savaşa bir an önce son vermesinin zamanı geldi. Bu çok ihtiyaç duyulan barışçıl diyaloğa kadar, insanların ülke içinde veya dışında güvenli yer bulmak ve her türlü şiddetten korunmak için çatışma bölgelerini terk etmelerine izin verilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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