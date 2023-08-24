Sudan'da çatışmalar durmuyor - Açlık krizinden en çok çocuklar etkilendi

Sudan'da çatışmaların yol açtığı açlık krizi çocukları etkiledi. Yardım kuruluşu Save the Children, 500 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğünü bildirdi.

Yardım kuruluşu Save the Children, Sudan’da çatışmaların başlamasından bu yana dört ay içinde 500 çocuğun yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle öldüğünü bildirdi. Sudan’da çatışmaların başladığı Nisan ayından bu yana yaklaşık 500 çocuğun yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklardan öldüğü bildirildi. Onlar arasında başkent Hartum’da bir yetimhanede ölen iki düzine bebek de bulunuyor. İngiltere merkezli yardım kuruluşunun Sudan direktörü Arif Noor, “Bu kadar çok sayıda çocuğun yetersiz beslenmeden kaynaklanan öldüğünü göreceğimizi hiç düşünmedik, ancak Sudan’daki gerçek artık bu” dedi.

Açıklanan rakamlara göre, Mayıs ve Temmuz ayları arasında güneydeki While Nile eyaletinde çoğu 5 yaşın altında en az 316 çocuk yetersiz beslenme ya da buna bağlı hastalıklardan öldü. Geçen sekiz ay içinde 2 bin 400’den fazla çocuğun da yetersiz beslenmenin en ölümcül biçimi olan şiddetli akut yetersiz beslenme sebebiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

En az 4 bin kişi öldü

Doğudaki Kadif vilayetinde, Nisan ve Temmuz ayları arasında hükümet tarafından işletilen Çocuk Hastanesinde en az 132 çocuk yetersiz beslenme sebebiyle öldü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’ne göre Sudan’daki şiddet olaylarında en az 4 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ancak sahadaki aktivistler ve doktorlar ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. BM göç ajansına göre 4,4 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Save the Children ayrıca Sudan genelinde halen işlettiği 108 tesiste yetersiz beslenme tedavisi için özel gıda malzemelerinin kritik derecede azaldığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi