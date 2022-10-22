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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sudan'da gösteriler yeniden başladı

22 Ekim 2022, Cumartesi 02:30
Sudan'ın başkenti Hartum ve çevresindeki kentlerde, demokratik ve sivil yönetim yanlısı yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Gösterileri organize eden Direniş Komiteleri adlı örgütün çağrısıyla Hartum'un yanı sıra kuzeyindeki Bahri ve batısındaki Umdurman ve ülkenin doğusundaki Atbera kentinde toplanan gruplar, 25 Ekim 2021 askeri müdahalesinden bu yana dile getirdikleri "sivil yönetim" talebini yineledi.

"Darbe yönetimi düşsün", Muhalif siyasetçi Vecdi Salih'e özgürlük", "Devrim halkındır", "Asker kışlaya", "Demokratik sivil yönetime evet" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, yaktıkları araç lastikleri ve kurdukları barikatlarla bazı caddeleri trafiğe kapattı.

Ülkenin güneydoğusunda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kabile çatışmalarının da sona ermesi için hükümete çağrı yapan göstericiler, "Savaşa ve ırkçılığa hayır" yazılı pankartlarla duruma tepki gösterdi.

Güvenlik güçleri, gösterilerden önce başkenti Bahri ve Umdurman kentlerine bağlayan Mek Nimir köprüsü ile ordu genel komutanlığı, cumhurbaşkanlığı sarayı ve havalimanına çıkan yolları kapatmıştı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Sudan'da, ordunun Başbakan Abdullah Hamduk'un geçici hükümetini görevden alıp olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana tam faal bir hükümet kurulamadı.

Askeri yönetim ise Temmuz 2023'te tüm Sudanlıları temsil edecek seçimlerin yapılmasının ardından iktidarı bırakmayı vadediyor.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğinin (AfB) mayıs ayında başlattığı uzlaşı ve diyalog girişimlerinden henüz sonuç alınamadı.

AA

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