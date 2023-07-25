Sudan’da hastaneler hizmet veremiyor

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer çatışma bölgelerindeki hastanelerin yüzde 70’inin hizmet dışı olduğunu bildirdi.

Sudan'ı daha da zor günler bekliyor Sendika, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında başlayan ve 100 günü geride bırakan çatışmaların sağlık tesislerine etkileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkent ve diğer kentlerdeki 89 hastaneden 62’sinin hasta kabul edemediği, 27 hastanenin ise normal ya da kısmen faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, çatışma bölgelerindeki hastanelerin yüzde 70’inin hizmet veremediği aktarıldı. Faal durumdaki hastanelerin de sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliği, su ve elektrik kesintileri nedeniyle kapanma tehdidi altında olduğuna işaret edildi. AA

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