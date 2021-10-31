Sudan’da protestolar sürüyor

Sudan’da ordunun askerî müdahalesine tepki olarak başşehir Hartum’un dış mahallelerinde gösteriler düzenleniyor.

Başkentin güneyindeki Kalakle, kuzeyindeki Bahri bölgeleri ile Umdurman şehrinde “darbe karşıtları” sokaklara çıktı. Askerî müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti. Ordu ve polis, havalimanı caddesini trafiğe kapatırken, ordunun genel karargâhı ve cumhurbaşkanlığı sarayına çıkan yollar da barikatlarla kapatıldı. Göstericiler, Hartum’un dış mahallelerinde yoğunlaşırken, başşehrin merkezinde henüz bir hareketlilik görülmüyor. Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askerî müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söylemişti. Sudan’da askerî darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı. AA

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