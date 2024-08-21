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22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Sudan’da sağlık sistemi tahrip oldu

21 Ağustos 2024, Çarşamba 23:37
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan’da tırmanan çatışmaların sağlık sistemini tahrip ettiğini belirtti.

Sudan, kıtlıkla karşı karşıya
Sudan için “acil önlem” çağrısı
Sudan çok zor şartlar altında ve unutulmuş durumda!

 

Ghebreyesus, Sudan’daki sağlık sorunlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkede tırmanan çatışmaların sağlık sistemini tahrip ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, “14,7 milyon insan, hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Güvenli ve sınırsız erişim eksikliği, ilaç ve malzemelerin teslimatını engelliyor, sivilleri ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atıyor.” ifadelerine yer verdi.

Sudan’da hayat kurtarmak için acilen daha fazla destek çağrısında bulunan Ghebreyesus, “Lütfen hemen bağış yapın.” ifadesini kullandı.

AA

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