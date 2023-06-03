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4 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Sudan’da salgın riski kapıda

03 Haziran 2023, Cumartesi 22:38
DSÖ: “Sudan’da çocuklar beslenemediği için ölüyor, salgın riski kapıda” uyarısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu. Marburg virüsü salgınıyla mücadelede Ekvator Ginesi ve Tanzanya’da olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Ghebreyesus, Tanzanya’nın 42 gün sonra ülkede salgının bittiğini duyurduğunu söyledi. Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmaların şiddetini artırdığını vurgulayan Ghebreyesus, insanların hastaneye ulaşamadığı ve gerekli sağlık hizmeti alamadığı için öldüğünü söyledi. Ghebreyesus, “Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı ölüyor. Yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte suyla taşınan ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların salgın riski artıyor. Sudan’da çatışmaların başlamasından bu yana 1,6 milyon kişi yerinden edildi. Bu ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelere gidenler dahil” bilgilerini paylaştı.

SAĞLIK MERKEZLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

Ghebreyesus, “Sudan’daki çatışmalarda sağlık merkezlerine yönelik 46 saldırı doğrulandı. Bu saldırılar sekiz kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu kabul edilemez bir durum” ifadelerini kullandı. Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sudan Sağlık bakanlığı Darfur bölgesinde en az 450 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu. 

Haber Merkezi

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