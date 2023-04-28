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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Sudan'da son durum?

28 Nisan 2023, Cuma 11:23
Sudan Doktorlar Sendikası, ülkenin batısında bulunan Batı Darfur eyaletindeki El-Cuneyna şehrinde yeniden alevlenen şiddet olayları sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

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Sendikadan yapılan açıklamada, "El-Cuneyna şehrinde çatışmalar yeniden başladı. El-Cuneyna Eğitim Hastanesi yağmalandı, sağlık tesisleri, gönüllü kuruluşların merkezleri, uluslararası kuruluşlar ve bankalarda yağma ve yakma olayları oldu." ifadeleri kullanıldı.

Cuneyna kentinde onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan "kanlı olayların" devam ettiği bildirilen açıklamada, gergin güvenlik durumu ve sivillere yönelik saldırıların sürmesi sebebiyle ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediği duyuruldu.

"Batı Darfur dışındaki tüm eyaletlerde durum istikrarlı"

Sudan ordusu, tüm eyaletlerde güvenlik durumunun Batı Darfur'da patlak veren kabile çatışması dışında istikrarlı olduğunu ifade ederek yerel makamlarla koordinasyon halinde kabile çatışmasını durdurma girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Yerel basında, 26 Nisan'da Batı Darfur eyaletinin El-Cuneyna şehrinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 gün süren kanlı çatışmalarda en az 90 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Bu olayların Masalit ile Arap kabileleri arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştüğü kaydedilmişti.

BM, endişelerini dile getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), El-Cuneyna şehrinde "kabile boyutu kazanmaya başlayan" yağma ve şiddetle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Batı Darfur Valisi Hamis Abdullah Abbeker başkanlığındaki eyalet güvenlik komitesi, 10 Nisan'da ülkenin batı komşusu Çad sınırında yer alan Fora Baranga Mahallesi'nde güvenlik sorunları sebebiyle eyalette bir ay boyunca olağanüstü hal ilan etmiş ve iki hafta süreyle 19.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar ülke genelinde 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA

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