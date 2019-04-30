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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Sudan'da taraflar anlaşamadı

30 Nisan 2019, Salı 09:23
Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkanlık konseyini oluşturacak sivil ve askerlerin temsil oranlarında anlaşamadı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker, 3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söyledi.

İbrahim, tarafların, diğer tarafın görüşlerinin incelenmesi, üzerinde çalışılması ve konuya ilişkin rapor hazırlanması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin toplantıda, yağmalama, hırsızlık gibi olaylar konusunda muhalif güçleri uyardığını söyleyen İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin de bu tür uygulamaları tamamen reddettiğini, bunların kendilerini temsil etmediğini ifade ettiğini aktardı.

Yol ve köprülerin trafiğe açılması

İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin demir ve kara yolları ile köprülerin en kısa zamanda trafiğe açılması, Hartum'un Burri Mahallesi'ndeki polis merkezi önündeki barikatların kaldırılmasına ilişkin taahhüdünü teyit ettiğini kaydetti.

Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada ise Askeri Konseyin açıklamasının doğru olmadığı ifade edilerek, gösteriler nedeniyle kapatılan yol ve köprülerin açılması konusunda askerle anlaşılamadığı belirtildi.

Konseyden yapılan ikinci açıklamada ise yetkili olmayan kişilerce vatandaşların araçlarının ve üzerlerinin aranması, mülklerin yağmalanması, hırsızlık, darp, yolların kapatılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit eden gelişmelerin yaşandığı kaydedilerek, kamu güvenliğini tehdit eden olayları çözmede tereddüt gösterilmeyeceği ifade edildi.

Askeri Konseyin oturma eylemine müdahale girişimi

SPA'nın ikinci açıklamasında ise Askeri Geçiş Konseyi'nin, ordu karargahı önündeki oturma eylemini dağıtma girişiminde bulunduğu belirtildi ancak bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, halka, sokağa çıkma ve gösterilerin yapıldığı ordu karargahına doğru yürüyüş düzenleme çağrısı yapıldı.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, dün geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, sivillerin ağırlıklı olduğu bir başkanlık konseyi kurulmasını istiyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

AA

Etiketler: sudan
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