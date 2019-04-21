Sudan'da UKP'den üst düzey kişiler cezaevine gönderildi

Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir liderliğindeki Ulusal Kongre Partisinden (UKP) üst düzey kişiler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sudan'da yerel basında yer alan haberlerde, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir'in yakalanarak başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi.

UKP üyelerine yönelik gözaltı operasyonlarında, daha önce de Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği kaydedilmişti.

Beşir'in de geçen çarşamba günü başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.

"Yönetimin sivil idareye teslimi" görüşmesi

Öte yandan, Askeri Geçiş Konseyi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden bir heyetle bir araya geldi.

Konseyden, görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, konsey ile muhalif güçlerden temsilcilerin, yönetimin sivil idareye teslim edilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Sıddık Yusuf, toplantının Askeri Konseyin daveti üzerine gerçekleştiğini ve görüşmede ülkedeki mevcut siyasi durumun ve Sudan meselesine kapsamlı çözüm yollarının ele alındığını aktardı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.

Geçiş Dönemi Başsavcısından yeni kararlar

Geçiş Dönemi Başsavcısı El-Velid Mahmud, Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması ve yerine Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının kurulmasını da içeren bir dizi karar aldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmud'un aldığı kararlar arasında Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması, tüm üyelerinin başsavcılığa nakledilmesi, Yasir Beşir Buhari başkanlığında yolsuzlukla mücadele alanında yeni bir savcılık kurulması ve güvenlik savcılığının baktığı tüm ceza davalarının yeni savcılığa sevk edilmesi yer aldı.

Mahmud, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü Ebubekir Mustafa Demblab'a da öğretmen Ahmed el-Hayr'ın ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde geçen şubat ayında düzenlenen gösterilerde öldürülmesi olayına karıştığından şüphelenilen teşkilat mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir yazı gönderdi.

Son gösterilerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve bir hafta içinde konuyla ilgili rapor hazırlanmasını isteyen Mahmud ayrıca kamu malı, yolsuzluk ve son olaylarla ilgili ceza davalarında soruşturmaları yürütecek yüksek bir komite kurulmasına karar verdi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi 16 Nisan'da Başsavcı Ömer Abdusselam'ı görevden alarak yerine geçiş döneminde bu görevi yerine getirmek üzere Mahmud'u tayin etmişti.