Sudan'da valilik binası ateşe verildi

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinin merkezi olan Demazin şehrinde bulunan valiliğin de içerisinde olduğu hükümet binası, bölgede 200'den fazla kişinin öldüğü kabile çatışmalarını protesto edenlerce ateşe verildi.

Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, yüzlerce öfkeli vatandaşın onlarca ölü ve yaralıyla sonuçlanan kabile çatışmalarını protesto etmek için sokaklara çıktığını belirtti. Kalabalık valilik binasını ateşe verirken, Mavi Nil Bölgesi Başkanı Ahmed el-Umda Bade'nin de kabile çatışmalarını kontrol altına alamaması nedeniyle görevden alınmasını talep etti. 21 Ekim'de Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile çatışmaları sebebiyle bir ay süreyle "acil durum" ilan edilmişti. Aylar önce başlayan çatışmalar sürüyor Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında temmuz ayında yaşanan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü açıklamıştı. 2 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalarda 18 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti. Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi arabuluculuğundaki görüşmeler sonucunda Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı. OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti. Yıllardır husumetli olan Mavi Nil'deki kabileler arasında son olarak 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 200'den fazla kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. AA

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