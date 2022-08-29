Sudan'da ve Nijerya'da bilanço ağır

Sudan'da etkili olan sağanağın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 99'a yükseldiği bildirildi. Nijerya'nın kuzeyindeki Adamawa eyaletinde ise sağanakların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi, 8 bin 400 kişi yerinden oldu.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 99'a çıktığı, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi. Selde 24 bin evin tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 35 bin evin de zarar gördüğü kaydedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiği bilgisi yer aldı. Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı. Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti. Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi ölüyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor. *** Nijerya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e çıktı, 8 bin 400 kişi yerinden oldu Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 14'e çıktığını belirtti. Muhammad, seller nedeniyle yaklaşık 8 bin 400 kişinin yerinden olduğunu, bunlardan 5 bin 352'sinin bölgedeki okullara sığındığını kaydetti. Sellerin milyonlarca dolar hasara yol açtığını aktaran Muhammad, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. Nijerya'nın Kano ve Jigawa eyaletlerinde sağanakların yol açtığı sellerde 225 yerleşim yeri sular altında kalmıştı. Avrupa Birliği, Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı. Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. AA

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