'Sudan'daki ABD vatandaşları koordineli tahliye beklememeli'

ABD, Sudan'daki vatandaşlarına uzun süredir ülkeden ayrılmaları için uyarı yaptıklarını belirterek halihazırda resmi görevi olmayan vatandaşların tahliye beklentisi olmaması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın toplantılarında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sudan'daki Amerikalıları ülkede kötüye giden durumla ilgili geçen yıldan beri uyardıklarını aktaran Jean-Pierre, Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gündemde olmadığını bildirdi. Jean-Pierre, yurt dışında yaşayan Amerikalıları tahliye etmenin standart prosedürleri olmadığının altını çizdi. Patel de Sudan'daki kendi başlarına alacakları önlemler hakkında çok sayıda Amerikalı ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Patel, "Amerikalıların şu anda ABD hükûmetinin koordineli tahliyesine dair hiçbir beklentisi olmamalı." ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını açıklamıştı. Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlanacak Jean-Pierre ayrıca Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak 1 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bayram resepsiyonuna 100'den fazla Müslüman Amerikalının katılacağını duyurdu. Sözcü, Biden'ın 2024 seçimleri için adaylığını gelecek hafta duyuracağına yönelik haberlere ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı. AA

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