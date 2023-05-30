Sudan’daki ateşkes uzatıldı

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 15 Nisan’dan bu yana süren çatışmaların durdurulması için imzaladıkları ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordu güçleri ve HDK’nin ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatmasını memnuniyetle karşılıyor.” ifadesine yer verildi. Ateşkesi uzatma kararının daha fazla insani yardım ve temel hizmetlerin sağlanması ve uzun vadeli ateşkesin tartışılması için zaman tanıyacağı belirtildi. AA

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