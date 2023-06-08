Sudan’daki çatışmalar 55 gündür devam ediyor

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum’un batısı ve güneyinde çatışmalar yaşandı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da nisan ortasında iki askeri güç arasında başlayan iç çatışma, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrıları ve yaptırım tehditlerine rağmen 55 gündür devam ediyor.

Görgü tanıkları, ordu ile HDK’nin, Hartum'un güneyindeki "Zırhlı Kuvvetler” karargahı ve Yermuk mühimmat fabrikası çevresinde çatıştığını aktardı.

Fabrikaya iki yönden saldıran HDK milisleri ağır kayıplar vererek geri çekildi.

Başkentin batısındaki Umdurman’da da şiddetli çatışmalar yaşandığını aktaran bölge sakinleri, patlama seslerinin duyulduğu, alevler ve dumanların yükseldiği kentin semalarında savaş uçaklarının görüldüğünü bildirdi.

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık bin kişi ölürken 2 milyon kişi de evlerini terk etti.

Daha önce defalarca ilan ettikleri ateşkesi her seferinde ihlal eden taraflar, 3 Haziran’dan bu yana ateşkesi uzatmadı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.