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29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti

29 Haziran 2023, Perşembe 00:20
Sudan ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Hartum’daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mevzilerini savaş uçakları ve toplarla vurdu.

Sudan'da Bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes kararı

 

Taraflar, karşılıklı ilan edilen tek taraflı ateşkese rağmen ağır ve hafif silahlarla çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, savaş uçakları, Hartum'un kuzeyindeki Bahri'deki Halfaya Köprüsü civarındaki HDK birliklerini bombaladı.

Ordu, başkentin batısındaki Umdurman şehrindeki HDK mevzilerini de toplarla vurdu.

Savaş uçakları, Umdurman kentinin güneyindeki Mansura, Mühendisin ve Fiteyhab semtlerindeki HDK noktalarını da hedef aldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi öldü ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramının ilk günü için ateşkes ilan etmişti.

AA

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