"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sudan’daki çatışmalar bugün de durmadı

27 Haziran 2023, Salı 23:58
Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), ilan ettiği tek taraflı ateşkese rağmen başkent Hartum’da orduya ait iki stratejik karargaha saldırdığı bildirildi.

Görgü tanıkları, HDK’nin, Hartum'un güneyindeki Zırhlı Birlikler karargahına çok sayıda güçle saldırdığını, başkentin batısındaki Umdurman kentinde yer alan Mühendisler Birliği karargahını da havan mermileriyle vurduğunu belirtti.

Sudan ordusunun da saldırılara karşılık verdiğini aktaran görgü tanıkları, ordunun karargahların yakınındaki caddelerde HDK güçleriyle çatıştığını aktardı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi öldü ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana orduyla çatışan HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, bugün başlayacak 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar bugün de durmadı

    Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

    150 ülkeden 1,8 milyon kişi Hacı oldu

    ChatGPT'nin kullanımına ABD Kongresinde sınırlama getirildi

    Kanada'daki yangınların dumanı Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştı

    Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız
    📷

    Hollanda'daki "İslam Deneyim Merkezi"yle ön yargılar yıkılacak...

    Arafat'ta Risale-i Nur dersi

    Kurban bağışı için son saatler

    Hacı adayları Arafat'a ulaştı

    Şili'de sel: Kayıpların sayısı 6'ya yükseldi

    HDK Komutanı 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etti

    İran’da toz fırtınası: 764 kişi hastaneye kaldırıldı

    Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı hazırlığı

    Pakistan'da 22 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

    Tebrik ve Duyuru

    Ürküten uyuşturucu raporu

    Hacılar Arafat’ta

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hıristiyanlık İslâmiyete karşı terk-i silâh edecek!
    Sebahattin YAŞAR

    Alem-i İslam gençleri ümit veriyor
    Raşit YÜCEL

    Kurban sahibinin samimiyeti
    Kenan Toprakçı

    Kurbanınız olayım
    Fatih Yokuş

    Kurban kesmek
    Mehmet KOVANCI

    Bayramın hakikati
    Hasan KOÇ

    Risale-i Nur'un hatırı ve Bayramın hürmeti
    Duygu Penekli

    Aşırı et tüketimine dikkat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.