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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Sudan'daki çatışmalarda 185 kişi öldü, 1800 sivil ve asker yaralandı

18 Nisan 2023, Salı 12:06
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle 185 kişinin öldüğünü, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.

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Perthes, video konferans yoluyla New York'taki BM binasındaki gazetecilerin sorularını cevapladı.

 

Cumartesi sabahı başlayan çatışmaların sürdüğünü aktaran Perthes, Sudan halkının temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için birkaç saatlik çok kısa süreli ateşkes anlaşması sağladıklarını belirtti.

Perthes, "İki tarafa da çatışmaya acilen son verme ve yardım çalışanlarına yönelik erişim engelini kaldırma çağrısında bulunuyoruz. İki taraf da BM örgütlerini, büyükelçilikleri ve tıbbi tesisleri korumak zorunda. Çok ciddi ihlaller gerçekleşiyor." diye konuştu.

BM örgütlerinin, yardım operasyonlarını saldırı altında sürdürmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Perthes, personelin evlerinden dışarıya çıkamadığını söyledi.

Perthes, bazı bölgesel ülkeler ve Arap Birliğinin arabuluculuk teklifinde bulunduğuna ancak mevcut durumun buna çok elverişli olmadığına işaret ederek "İki taraf da çok fazla arabuluculuk ya da barış isteğinde görünmüyor. İki taraf da diğerinin pes etmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Temsilci Perthes, Sudanlı doktorlar, hastaneler ve sahadan edindikleri bilgiye göre can kaybı sayısının 185 olduğunu, yaralı sayısının da 1800'ü geçtiğini bildirdi.

"BM Güvenlik Konseyi Sudan'ı görüştü"

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapalı oturumda Sudan'daki durumu ele aldığını duyuran Perthes, Konsey'in çatışmaların hemen ardından yazılı açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Perthes, BMGK'nin sağladığı birliği muhafaza etmesinin önem taşıdığını belirterek Konseyin ve bazı komşu ülkelerin nüfuzlarını çatışmayı sonlandırmak için kullanacağını düşündüğünü ifade etti.

 

AA

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