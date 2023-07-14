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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Sudan'dan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yeni çağrı

14 Temmuz 2023, Cuma 09:15
Sudan hükümeti, (orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek) "isyancı milislerin" evlere, mahallelere, hükümet binalarına saldırmayı, yolları kapatmayı ve yağmayı durdurmayı taahhüt etmesi halinde Sudan Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları derhal durdurmaya hazır olduğunu belirtti.

Sudan'daki çatışmalar ağır silahlarla daha da şiddetlendi

 

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, "Sudan Hükümeti, bugün Kahire'de düzenlenen Sudan'a komşu ülkeler zirvesinin sonuçlarından memnuniyet duyuyor ve davet ve ev sahipliği için Mısır'a ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür ediyor." ifadesi kullanıldı.

Zirvenin, Sudan'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesini amaçladığı belirtilen açıklamada, hükümetin, savaşı durdurmak ve Sudan'da güvenliğin ve huzurun sağlanmasını isteyen tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "isyancı milislerin" evlere, mahallelere, hükümet binalarına saldırmayı, yolları kapatmayı ve yağmayı durdurmayı taahhüt etmesi halinde Sudan Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları derhal durdurmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Savaş biter bitmez siyasi bir diyalog başlatılacak

Silahlı Kuvvetlerin savaş biter bitmez siyasi bir diyalog başlatmayı taahhüt ettiği açıklamada, diyaloğun tüm Sudanlıların katılacağı seçimlerle sona eren bir geçiş döneminde ülkeye liderlik edecek bir sivil hükümetin kurulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün başkent Kahire’de düzenlenen "Sudan’a Komşu Ülkeler Zirvesi"nde, Sudanlı taraflara çatışmaya son verme ve krize barışçıl yollarla çözüm bulunması için müzakerelere başlama çağrısı yapmıştı.

Dışişleri bakanlarından oluşan mekanizma

Liderlerin, ilk kez Çad’da toplanacak olan, Sudan krizi ile ilgilenecek bir dışişleri bakanları mekanizması oluşturma konusunda anlaştığını belirten Sisi, mekanizmanın çatışmayı durdurmak ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için pratik ve uygulanabilir çözümler içeren bir uygulama planı geliştireceğini aktarmıştı.

Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika, Güney Sudan, Etiyopya ve Eritre olmak üzere 7 komşusu bulunan Sudan'ın Suudi Arabistan'la da deniz sınırı bulunuyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

AA

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