Sudan muhalefeti 7 talebini açıkladı

Sudan'da muhalefet 7 talep yerine getirilene dek oturma eylemleri ve isyanın devam edeceğini duyurdu.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ilk bildirisinin ardından muhalefet isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda, devrim ve direnişin geri dönülmeksizin sürdürüleceğini açıkladı.

Sudan'da sokakları dolduran muhalefet 7 talep yerine getirilene dek oturma eylemleri ve isyanın devam edeceğini duyurdu.

Ülkedeki muhalefet güçlerinin ortak çatısı "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri" tarafından yayımlanan ortak bildiride, Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanının açıklamasının halkın isteklerinden hiçbirini gerçekleştirmediği, devrim ve direnişin geri dönülmeksizin devam edeceği belirtildi.

"Devrimimiz rejimin yüzleri ve aldatıcı maskelerinin değişmesiyle sona ermeyecek. Rejimin düşmesinin ilk adımı derhal yönetim geçici sivil bir hükümete şartsız olarak devredilmelidir. Söz konusu hükümet geçiş sürecini 4 yıl yönetmelidir." ifadeleriyle başlayan bildiride, halkın istekleri maddeler halinde sayıldı.

Muhalefetin isteklerini oluşturan 7 madde, şu şekilde:

"-Kötülükleriyle bilinen ve 30 yıldır, zor kullanarak emirler veren güvenlik ve istihbarat kurumlarının yönetici kadrolarının görevden alınıp tutuklanmaları.

-Güvenlik ve istihbarat kurumlarının görevlerini yerine getirecek şekilde yeniden oluşturulması.

-Gölge birlikler, halk savunması ve halk polisi gibi rejimin silahlı milis güçlerinin dağıtılması.

-Silahlı çatışmaların olduğu Darfur, Nuba Dağları ve Güney Mavi Nil bölgelerinde vatandaşlara karşı suç işlediği bilinen nizami kuvvetlerdeki ve kurumlardaki yöneticilerin görevden alınarak tutuklanması ve haksızlığa uğrayanları razı edecek şekilde adalete teslim edilmeleri.

-Rejimin tüm kurum ve organlarının halli, adam öldürme ve mali yolsuzluklara adı karışmış tüm kadrolarının görevden alınıp tutuklanması ve ardından anayasaya uygun bir şekilde yargılanması.

-Siyasi tutukluların ve devrimin yanında yer alan askeri tüm tutukluların serbest bırakılması.

-Sudan Anayasası'ndaki insan hakları belgesi ve uluslararası sözleşmelerdeki uluslararası insan hakları beyannamelerine aykırı, özgürlükleri kısıtlayan tüm kanunların kaldırıldığının ilan edilmesi."

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.