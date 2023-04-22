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24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sudan ordusu: Başkent "isyancılardan" temizleniyor

22 Nisan 2023, Cumartesi 01:42
Sudan ordusu, çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'daki "isyan noktalarının" kademeli olarak temizlenmesi aşamasına geçildiğini duyurdu.

Sudan’da ordu ile HDK arasında çatışmalar bir haftayı geride bıraktı. Çatışmalar nedeniyle bazı camiler açılmadı, bazılarında ise bayram namazında ve cuma namazında saflar boş kaldı. Bazı bölgelerde ise insanlar namazlarını cami avlularında kıldı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada ise "HDK'nin ateşkes ilan ettikten sonra farklı bölgelerde yaptığını tüm ihlallere rağmen vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için insani ateşkese bağlı kalacağız. Kararlılık ve meydan okuma aşamasındayız. Başkent Hartum'daki isyancı grupların bulundukları bölgelerde kademeli olarak taranması ve temizlenmesi aşamasına geçtik." ifadesi kullanıldı.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, ülkesinin bu sıkıntıları aşacağını ve bundan "daha güçlü" çıkacağını söyledi.

Sudan'ın bu yıl Ramazan Bayramı'nı çok ağır bir yara alarak geçirdiğini söyleyen Burhan, "Ölümler ve yaralanmalar oldu. Aileler yerinden oldu, tesisler ve evler yıkıldı. Aziz vatanın dört bir yanındaki insanımız, hak ettiği sevinci silah sesleri nedeniyle yaşayamadı. Buna çok üzüldük." dedi.

Halkla birlikte bu sıkıntıların üstesinden gelineceğini ve bundan birlik içerisinde güçlü ve uyumlu çıkılacağına inandığını dile getiren Burhan, "Tek ordu, tek millet sloganını gerçekleştiriyoruz. Ülkenin güvenliğini ve birliğini koruyacak ve sivil yönetime güvenli bir geçişi sağlayacak şekilde, bilgelik ve güçle bu çetin sınavın üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Entegre Misyonu Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, tüm taraflara, çatışma bölgelerinde mahsur kalan tüm sivillere güvenli bir geçiş sağlamak için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla bayram günlerinde ateşkesi uygulamaya yönelik uluslararası çağrıyı yineledi.

Perthes, bu zor koşullarda tüm Sudanlılarla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek mevcut zorluklar karşısında sebat etmeleri için güçlü olmalarını istedi.

Bayramın ilk günü oldukça erken saatlerde başlayan çatışmalar akşam saatlerinde yerini sükûnete bıraktı.

Sudan’da çatışmalar başlamadan önce sivil, demokratik yönetime geçilmesi ve siyasi krizin çözülmesi için ordu ve siviller arasında arabuluculuk çabaları yürüten BM Afrika Birliği ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi IGAD’dan oluşan üçlü mekanizmadan yapılan açıklamada da tarafların bayram nedeniyle açıkladığı 3 günlük ateşkesin sivillerin gerekli yardımları almasına imkan tanıyacağı kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 551 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA

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