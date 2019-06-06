"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 108 - Resmi makamlar: Ölü sayısı 46'yı geçmedi

06 Haziran 2019, Perşembe 17:30
Sudanlı Muhalif Doktorlar, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesi sonucu ve sonrasındaki olaylarda ölenlerin sayısının 108'e çıktığını iddia etti.

Afrika Birliği'nden 'Sudan' kararı

Sudan Doktorlar Komitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sudan'daki olaylarda ölü sayısı 108'e ulaştı. 500'ün üzerinde de yaralı var." ifadesi kullanıldı.

Komiteden dün yapılan açıklamada ise 100'ü aşkın ölünün yanı sıra askerlerce Nil Nehri'ne atılan ardından çıkarılıp bilinmeyen bir yere götürülen yaklaşık 40 ceset bulunduğu iddia edilmişti.

Resmi makamlarına göre ölü sayısı 46'yı geçmedi

Sudan Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdülcabbar, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, sosyal medyada muhalif kaynakların paylaştığı rakamları yalanlayarak, "Orduya bağlı ortak kuvvetlerin Kolombiya bölgesi ve sonrasındaki operasyonlarında ölü sayısı 46'yı aşmadı." diye konuştu.

Muhaliflere ait sosyal medya hesaplarından güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ölü ve yaralı sayısı anbean paylaşılırken, Sudan makamlarından bu sabaha kadar hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı, başkentte 6 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

AA

Etiketler: sudan
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    60 milyon çocuk aç

    Ben aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 108 - Resmi makamlar: Ölü sayısı 46'yı geçmedi

    MSB: Generallere yönelik sözlere suç duyurusunda bulunulacak

    Meteoroloji'den 11 şehre sağanak uyarısı

    Dönüş yolculuğu başladı

    4 kişinin öldüğü Kocaeli'deki depo yangınında son durum?

    Afrika Birliği'nden 'Sudan' kararı

    Şehit Onbaşı Fatih Öz'ün naaşı memleketine uğurlandı
    📷

    Böyle bir tünelden geçtiniz mi?

    'Plastikler içerisinde en zararlısı'

    Vezneciler'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti

    Endonezya'da 17 mürettebat halen kayıp

    Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı

    Hakkari'deki askeri araç kazasından acı haber!

    Siyasetin dili kırıcı olmasın

    Hürmet, en güzel bayramı yaşatıyor

    Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi

    Bayrama özel 9 sağlıklı salata

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönelim?
    Faruk ÇAKIR

    Bir gurbetçinin bayram hatırası
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü birine iyilik edilmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Kırmızı kurdelenin sırrı
    Abdullah ŞAHİN

    Mevlâ görelim neyler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sayılı günler
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.