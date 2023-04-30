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30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Sudanlılar'dan barış ve istikrar çağrısı

30 Nisan 2023, Pazar 16:14
Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana süren çatışmalardan yorgun düşen Sudanlılar, bir an önce barış ve istikrarın hakim olmasını istiyor.

Sudan’da 16. gününe giren çatışmalarla ilgili sokağın nabzı tutuldu.

Gıda, elektrik, su ve yakıt sorunu var

Başkent Hartum’dan her gün yüzlerce kişi, otobüslerle daha güvenli bölgelere kaçarken kalanları ise gıda, su, elektrik, tüp ve yakıt temini konusunda birçok sıkıntı bekliyor.

Çatışmaların merkezi ve en çok etkilediği başkent Hartum’daki ana caddelerde esnaf, can güvenliği ve yağma endişesiyle kepenklerini tamamen indirdi.

Ara sokaklarda hala açık olan bazı bakkallarda ise gıda stokları tükenmeye başladı. Fırınlarda da uzun kuyruklar göze çarpıyor.

Benzin başkentte karaborsada fahiş fiyatlardan satılıyor. Akaryakıt istasyonları çalışmıyor, birçok istasyondaki yakıt da yağmalandı.

"Halk savaş istemiyor "

Fabrika işçisi Muhammed Musa Ebubekir, ülkedeki durumun çok kötü olduğunu, tüp ve akaryakıt bulamadıklarını, bulsalar da fiyatının çok yüksek olduğunu söyledi.

Üç gündür elektrik ve su sıkıntısı çektiklerine ve mahalle bakkallarında rafların boşaldığına işaret eden Ebubekir, şöyle konuştu:

"Bugünden sonra durum feci olacak. İnsanlar yiyecek ve içecek bulamayacak. Kardeşlerimiz (Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah) el-Burhan ve (HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu) Hımidti'yi müzakere masasına oturmaya ve bir çözüm bulmaya çağırıyorum. Sudanlılar felaket yaşıyor. Savaşa ne gerek var? Niçin savaşıyorsunuz? Halk olarak bizim için mi? İktidar koltuğu için mi? Biz halk olarak savaş istemiyoruz."

- "Hepimiz kardeşiz, tek halkız"

Minibüs sürücüsü eş-Şeyh Abdülaziz Adlan da Hartum ile Medeni arasında sefer yaptıklarını belirterek, "Normal şartlarda yolculuk 3 bin Sudan cüneyhi (100 lira) tutuyordu. Şimdi 15 bin cüneyhi (500 lira) oldu." dedi.

Adlan, suya ulaşmak için Nil Nehri'ne gittiklerini dile getirerek, "4 gündür ne suyumuz var ne de elektrik. Ekmek de bulamıyoruz. Hartum'da da yağma olayları oluyor. Umarım durum düzelir. Hepimiz kardeşiz ve tek halkız." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Abdulfettah Abdulmunim de şunları söyledi:

"İki tarafı müzakereye çağırıyoruz. Ülkeyi bu durumdan kurtarmak lazım. Durum gittikçe kötüleşiyor. Halk da bir şey yapamıyor. Bir taraftan ordu bir şey diyor, karşı taraftan da HDK başka bir şey diyor. Kimin yanında duracağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sonuçta ortada kaybolan halk oluyor. Perişan olan biziz. Yakında gıda krizi de baş gösterecek, ne yapacağız bilmiyoruz."

- "Çatışmanın kazananı yok"

İnşaat işçisi Ahmed Hasan da çatışmalar nedeniyle işlerin durduğunu belirterek, "Ana problemlerden birisi de herkesin işinden gücünden olması. Çatışmanın kimseye faydası yok, kazananı yok. Sorun varsa iş de yok. Toplum olarak hepimizin birbiriyle bağlantısı var. İşçi olsun, öğrenci olsun, tüccar olsun, savaş hepimizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Sudan Doktorlar Sendikası ise bugüne kadar çatışmalarda 425 sivilin öldüğünü duyurdu.

AA

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