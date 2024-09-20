Sudanlıların barışa ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta, Nisan 2023’ten bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, “Tarifsiz yıkımlara, ölümlere, hastalıklara ve 13 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açan yıkıma bizzat tanık oldum” dedi. Ghebreyesus, uluslararası toplumun Sudan’daki krize hak ettiği ilgiyi göstermediğini belirtti. DSÖ olarak Sudan’da çatışmalardan etkilenenlere destek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, “Sudanlılar sağladığımız yardımdan daha çok ateşkes, siyasi çözüm ve barışa ihtiyaç duyuyor” diye konuştu. AA

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