Suikast için fabrika kurmuş

Lübnan’da binlerce sivilin yaralandığı ve çocukların öldüğü vahşetin ardından İsrail’in ‘devlet terörünü’ nasıl soğukkanlı bir planla uyguladığı ortaya çıktı.

İnsanlığa yeni tehdit Hizbullah liderinin üyelerine ‘Cep telefonu kullanmayın’ talimatı vermesinin ardından Mossad, çağrı cihazı üreten paravan şirket kurdu. Saldırıda kullanılan cihazlar batarya kısımlarına patlayıcı bileşik enjekte edilerek Lübnan’da piyasaya sürüldü. Karar’ın haberine göre Beyrut’ta binlerce kişinin yaralandığı çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından İsrail istihbarat örgütü Mossad’ı işaret eden kanıtlar meydana çıktı. Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın patlamaların ardından savunma teşkilatını ‘büyük başarıları’ için övdüğüne ilişkin iddianın İsrail basınına yansıması da dikkat çekti. Haber Merkezi

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