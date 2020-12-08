Süleymaniye'de gerginlik sürüyor: Gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.

Memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Süleymaniye vilayetinin Tekye beldesinde düzenlenen gösterilerde protestoculara ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Gösterilerin yoğun şekilde devam ettiği Seyidsadık ilçesinde de yine açılan ateş sonucu 1 çocuk olay yerinde öldü. Halepçe'de KDP binası ateşe verildi Irak'ta gösterilerin alevlendiği bir diğer vilayet ise Halepçe oldu. Halepçe'nin Taze Mahallesi'nde toplanan göstericiler Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binayı ateşe verdi. Göstericiler, Süleymaniye'nin Şarezur ilçesindeki eğitim müdürlüğü binasını da ateşe verdi. Göstericilerin öldürülmesi ve binaların yakılmasına ilişkin IKBY tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Süleymaniye'de dün alevlenen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi ölmüştü. Göstericiler, başta KDP olmak üzere IKBY hükümetinin koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.