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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Suriye açıklarında göçmen teknesi battı: 34 kişi öldü

23 Eylül 2022, Cuma 09:50
Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 34 kişinin öldüğü bildirildi.

Beşşar Esed rejimine yakın sitelerdeki habere göre, Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.

Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, ilk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu toplam 34 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. 20 kişinin kurtarıldığı belirtilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rejime yakın haber sitelerinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

AA

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