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Suriye bölünmesin

08 Aralık 2024, Pazar 02:01
SURİYE'NİN PARÇALANMASIYLA SONUÇLANACAK BİR GELİŞME, İSRAİL'İN İŞİNE YARAYACAK. BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE İSLÂM ÂLEMİNİN ZARARINA OLACAK, İTTİHAD-I İSLÂMA DARBE VURACAK.

BÖLGEYİ İSRAİL Mİ DİZAYN EDİYOR?

Orta Doğu uzmanları, bölünmüş bir Suriye’nin İsrail başta olmak üzere, ABD, Rusya gibi devletlerin işine geleceğini belirterek, böyle bir gelişmenin yeni trajedilere yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar. Uzmanlar, İsrail’in askerî hamlelerinin Suriye’de belirleyici bir rol oynadığına ve HTŞ’ye ait hava kuvvetleri gibi hareket ettiğine dikkat çekiyorlar. Esad’ın dokunulmazlık anlaşması yaparak ülkeyi terk edebileceği de öne sürülüyor.

YENİ BİR GÖÇ DALGASI YAŞANABİLİR

ABD, Britanya, Fransa ve Almanya; Suriye’deki çatışmalarla ilgili olarak ortak bir deklarasyon yayınladı. “Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor; daha fazla yerinden edilmenin ve insanî yardım erişiminin engellenmesinin önlenmesi için tüm taraflara gerilimi azaltma ve siviller ile altyapının korunması çağrısında bulunuyoruz. Mevcut tırmanış için, çatışmaya BM öncülüğünde Suriye’nin siyasî bir çözüm bulunmasına duyulan acil ihtiyacın altı çizilmektedir” denildi.

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Suriye bölünmesin

Suriye’nin kuzeyindeki Halep şehrinin batı kırsalında 27 Kasım’da başlayan Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silâhlı gruplar arasındaki çatışma sürerken taraflara itidal çağrısı yapılıyor.

Çatışma yayılırken, “Suriye bölünmesin” çağrıları da artıyor. 30 Kasım’da Halep’in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık’ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye ordusu Şam’a çekiliyor

Halep’ten sonra Hama’dan çekilen Suriye ordu güçleri, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus kentinden de çekilmeye hazırlanıyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) destekli silahlı gruplar, kenti kuşatma altına alıyor. Silahlı güçlerin Humus kent merkezine girmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Ancak HTŞ ve müttefiklerinin bu aşamada başkente yürümek yerine Suriye’nin geleceğine ilişkin uluslararası siyasi müzakerelerin başlatılmasını bekleyecekleri ifade edildi. PYD/DSG güçleri, Deyrizor’dan sonra Rakka’nın Güneydoğusundaki Maadan ve el-Rasafa kasabalarının kontrolünü Suriye ordusunun bölgeden çekilmesiyle ele geçirdi. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de Şam yönetiminin Deyrizor’dan güçlerini çektiğini aktardı.

İsrail bölgeyi dizayn ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, katıldığı bir canlı yayında İsrail’in Suriye ve Irak’ta İran’a yakın gruplara yönelik saldırıları, bölgedeki güç dengesi ve Suriye’deki mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel’e göre, İsrail’in askeri hamleleri Suriye’de belirleyici bir rol oynuyor ve adeta HTŞ’ye ait hava kuvvetleri gibi hareket ediyor. Uzgel ayrıca, Esad’ın dokunulmazlık anlaşması yaparak ülkeyi terk edebileceğini öne sürdü. Uzgel, “Esad, ailesi ve yakın çevresi için dokunulmazlık talep ederek sahadan çekilebilir. Çünkü rejim artık kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda değil” dedi.

Yeni göç dalgası olmasın çağrısı

ABD, Britanya, Fransa ve Almanya; Suriye’deki çatışmalarla ilgili olarak ortak deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı: “Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor; daha fazla yerinden edilmenin ve insanî yardım erişiminin engellenmesinin önlenmesi için tüm taraflara gerilimi azaltma ve siviller ile altyapının korunması çağrısında bulunuyoruz. Mevcut tırmanış, çatışmaya BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’nin öncülüğünde siyasî bir çözüm bulunmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir.”

Haber Merkezi

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