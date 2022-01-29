Suriye’de binlerce mülteci donuyor

Kar yağışı, dondurucu soğuklar, Türkiye sınırındaki ve Suriye’deki birçok mülteci kampını etkiledi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sınırda bulunan ve Suriye’de Efrin, Cereblus, Azez’deki kamplarda kalan yaklaşık 1,5 milyon insan kar altındaki çadırlarda yaşama mücadelesi veriyor. Kampta kalan mülteciler, bu sene en şiddetli kışı yaşadıklarını belirtti. Suriye’de faaliyet yürüten bir insanî yardım kuruluşu çalışanından bölgeye dair bilgi aldık. Kent merkezinin dışında dağlık bölgede, sınırlarda yer alan kamplarda durum biraz daha kötü. Hatay Yayladağı ilçesi Güveççi Köyü’nde bulunan 52 mülteci kampında 20-25 bin arası insan çadırda kalıyor. Hava sıcaklığının -7 olduğu bu bölge, merkezden uzak dağlık alanda yer aldığı için insanî yardım kuruluşlarının çok uğrak yeri değil.

15 ÇOCUK DONARAK ÖLDÜ

Afrin-Cerablus arası 350 kampta 1 milyondan fazla insan çadırda yaşıyor. Afrin’de hava sıcaklığı -10, Cerablus ve Azez’de sıcaklık -14’lerde. İnsanî yardım görevlisi, Afrin ve Cerablus’ta 15 çocuğun donarak öldüğünü belirtti. Yine aynı bölgede insanların ısınmak için yaktıkları ateşlerden yangınlar çıkıyor. Çok sayıda çadır yanarken, 5 kişi de çıkan yangınlarda vefat etti. Kamplarda kaç çadırın kardan dolayı çöktüğüne dair net bilgi yok, ama 206 kamp, kar yağışından dolayı zarar gördü.

Haber Merkezi