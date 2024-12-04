Suriye’de gerilimin düşürülmesi çağrısı

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD hükümetleri Suriye’deki duruma ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Suriye’deki gelişmelerin yakından izlendiği kaydedilen bildiride, sivil halkın yeniden yerinden edilmesinin ve insani yardımların aksamasının önlenmesi için tüm taraflara gerginliğin düşürülmesi ve altyapıların korunması çağrısı yapıldı. Bildiride, Suriye’deki mevcut durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi çözümün aciliyetini ortaya koyduğu belirtildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından Suriye’de son günlerde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu. Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaların artmasından endişe duyulduğu bildirilen paylaşımda, tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve sivilleri koruma çağrısı yapıldı.

BM kurallarına uyulmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuştu. Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım’dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında Miller, “Görmek istediğimiz şey, gerginliğin azaltılması, sivillerin ve azınlık gruplarının korunmasıdır, ancak genel politikamız aynı. Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz” dedi. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2015’te alınan ve Suriye’de iç savaşı bitirmek amacıyla siyasi süreci teşvik eden 2254 sayılı karara işaret eden Miller, Suriye rejimi üzerinde nüfuzu olan her ülkenin, Esad rejiminin kendi halkıyla diyalog kurarak siyasi süreç başlatması ve iç savaşa devam etmesini engelleyecek BM kararlarının tam olarak uygulanması için çaba sarf etmesini umduklarını söyledi.