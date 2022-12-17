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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Suriye'de sağlık sektörü de alarm veriyor

17 Aralık 2022, Cumartesi 17:30
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde, akaryakıt krizine bağlı olarak sağlık alanında da büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Petrol zengini Suriye'de kent merkezlerindeki büyük hastanelerle diğer sağlık merkezleri, yeterince akaryakıt verilmemesinden dolayı elektriksiz kaldı.

Elektriği bulunmayan hastaneler, kapasitelerinin altında çok az sayıda hastaya hizmet verebiliyor.

Buna ek olarak rejim kontrolündeki bölgelerdeki doktorlar, yakıt kıtlığından dolayı sağlık merkezlerine ulaşamıyor.

Aynı nedenle şehirler arası ilaç sevkiyatında aksaklıklar yaşanırken, hastanelerde çalışmayan jeneratörlerden dolayı katların bir kısmı elektriksiz kaldı.

Hayati öneme sahip bazı ilaçlar bulunamazken var olan ilaçlar ise fahiş fiyatlara satılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Doğum ve Kadın Hastalıkları Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kısmen etkilendiği görüntülendi.

Hastanede elektriksiz kalan yataklı katlar, koridorlarının boşluğu ve muayenehanelerde çok az sayıda hastaya sağlık hizmetinin verildiği görüntülere yansıdı.

Esed rejimi, sağlık alanında yaşadığı sorunun bedelini, pahalılık ve günlük geçim derdinde olan halka ödetiyor.

Hastalar fiziki muayene yerine uzaktan telefonla muayeneyi yeğliyor

Şam, Halep, Humus ve Lazkiye gibi kalabalık şehirlerde yaşayan halk, tasarruf amaçlı ulaşım masraflarından kaçınmak için kliniğe gitmeden doktorlarla telefon görüşmesiyle uzaktan muayene oluyor.

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Şam FM Radyo spikeri, Suriye Doktorları Sendika Başkanı Gassan Fendi ile yaptığı görüşmede, telefonla uzaktan muayene ücretinin 200 bin SL (634 Türk Lirası) olduğunu ileri sürmüştü.

Rejimin sendika başkanı Fendi, "Telefonla muayene tarifesi Suriye’de halen düzenlemeye tabi tutulmadı. Bu ücreti (200 bin SL) ödeyen her vatandaş şikayet edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Özel polikliniklerde ise fiziki muayene ücreti olan 15 bin SL (47,6 TL) asgari ücretin yüzde 15’ine denk geliyor.

Rejimin tuttuğu bölgelerde akaryakıt krizi

Uzun zamandır Esed rejiminin tuttuğu bölgelerde yaşanan akaryakıt krizi, kış mevsiminin gelmesi ve 19 Kasım'dan itibaren terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki sahalardan petrol satışını durdurmasının ardından derinleşti.

Esed rejimi ise derinleşen krize çözüm olarak bir yandan spor müsabakalarını iptal ederken tatiller ilan ediyor, diğer yandan da akaryakıt fiyatlarına zam yapıyor.

Rejim, 14 Aralık akşamında 90 oktan benzinin litre fiyatını yüzde 22,5 artışla 4 bin Suriye lirasından 4 bin 900 Suriye lirasına, 95 oktan benzinin litre fiyatını ise yaklaşık yüzde 18 artışla 4 bin 500 Suriye lirasından 5 bin 300 Suriye lirasına çıkarmıştı.

Rejimin hükümet başkanı Hüseyin Arnus, geçen yıl yaptığı açıklamada, günlük 200 bin varil petrol ihtiyaçları olduğunu ancak çıkardıkları petrolden bu ihtiyacın sadece yüzde 10'luk bölümünü karşılayabildiklerini ileri sürmüştü.

AA

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