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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Suriye’de terör yine tırmanıyor

10 Mayıs 2020, Pazar 20:10
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bütün dünyanın korona kriziyle mücadele ettiği şu dönemde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin ve gruplarının korona krizini fırsat bilerek Suriye’de yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı.

DW’deki habere göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kuruluşun Cenevre’deki merkezinde yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu saatli bir bombaya benzetti ve bunun asla dikkatten kaçmaması gerektiğine vurgu yaptı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, sadece Nisan ayında örgütlerin kendi yaptığı patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda 35 sivilin öldüğünü tesbit ettiklerini duyurdu. Mart ayında ise bu rakamın 7 olduğu bildirildi. Saldırıların çoğunun, Türk ordusu ile müttefiki grupların ve Kürtlerin baskın olduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerinde düzenlendiği açıklandı.

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