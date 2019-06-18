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18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Suriye Dışişleri bakanı Muallim: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

18 Haziran 2019, Salı 11:52
Türkiye’nin Suriye tarafından kontrol edilen İdlib bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasının ardından, Suriye Dışişleri Bakanı ‘Ankara ile çatışma istemediklerini’ söyledi.

Resmi temaslar kapsamında Çin’de bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, mevkidaşı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında Türkiye’ye mesaj verdi.

Muallim, “Umuyoruz ki ordumuz ve Türkiye ordusu savaşmayacak. Bu bizim ilkeli duruşumuz” dedi.

Suriye’deki sekiz yıllık çatışma sürecinin ardından hükümet karşıtı güçler İdlib’de toplandı. El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'dan dönüşen Tahrir el Şam, bunların en dominantlarından biri olarak biliniyor.

BAKANLIK: SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak, Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği açıklanmıştı.

ÇİNLİ BAKANDAN UYARI: ORTADOĞU'DA PANDORA’NIN KUTUSUNU AÇMAYIN

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD ve İran arasında artan gerilime işaret ederek Ortadoğu’da ‘Pandora’nın kutusunun’ açılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Wang, “Taraflara mantıklı kalmaya ve kendini dizginlemeye davet ediyoruz. Bölgesel gerilimi tetikleyecek tansiyonu yükselten davranışlarda bulunmamaya ve Pandora’nın kutusunu açmamaya çağırıyoruz” dedi.

Özelikle ABD’ye seslenen Wang, “ABD aşırı baskı yöntemini değiştirmeli. Tek taraflı davranışların uluslararası hukukta yeri yok. Sorunu çözmediği gibi daha büyük krizlere yol açıyor” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye sokması ve  İran Devrim Muhafızları'nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlamasıyla ilişkiler giderek gerildi.

İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına girişimlerde bulunmakla suçlayan ABD son olarak ‘bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi’ olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı. ABD bölgeye çok sayıda uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib
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