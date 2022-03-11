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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Suriye iç savaşı 11 yılı geride bıraktı... Guterres: Suriye halkını yüzüstü bırakamayız

11 Mart 2022, Cuma 11:13
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 yılı geride bırakan Suriye iç savaşı için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Guterres, savaşın 11. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Suriye'yi ve Suriye halkını harap eden korkunç savaşın bir yıl daha geride trajik izler bıraktığını belirtti.

Suriye halkının sistematik olarak maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkati çeken Guterres, ''Tahribat o kadar derin ve büyük ki modern tarihte eşine az rastlanır.'' ifadesini kullandı.

Savaşın derinleştirdiği ekonomik krizin insani ihtiyaçları krizin başından beri hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkardığını belirten Guterres, ''Ülke içinde yerinde edilen milyonlarca kişi ve mülteci, en zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.'' dedi.

Suriye'de ''samimiyetsiz taahhütlerin'' ötesine geçip müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısı yapan Guterres, ''Suriyelilerin isteklerini karşılayan, mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturan ve terörle mücadele için gereken yol bu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ''Suriye halkını yüzüstü bırakamayız. Savaş durmalı, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmeli. Tüm taraflara BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi sürece dönme çağrısı yapıyorum.'' dedi.

AA

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