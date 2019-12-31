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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Suriye İnsan Hakları Ağı: 2019'da 3364 sivil öldürüldü

31 Aralık 2019, Salı 13:50
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2019'da büyük kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 842'si çocuk, 747'si kadın, toplam 3 bin 364 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR'nin hazırladığı yıl sonu raporunda, 2019 içerisinde 842'si çocuk, 747'si kadın toplam 3 bin 364 Suriyelinin öldüğü belirtildi.

Rapora göre, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 371'i çocuk, 333'ü kadın, toplam bin 497 sivili katletti.

Esed rejiminin destekçilerinden Rusya'nın saldırılarında, 112'si çocuk, 119'u kadın, toplam 452 sivil öldü.

Böylece bu yıl sadece rejim güçleri ve Rusya'nın katlettiği sivil sayısı bin 949'ı buldu.

YPG/PKK 164 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, 50'si çocuk, 32'si kadın 164 sivili öldürdü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle, 20'si çocuk, 17'si kadın, toplam 68 sivil öldü.

Terör örgütü DEAŞ, 11'i çocuk, 8'i kadın, toplam 94 sivili öldürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların girdiği çatışmalarda 14'ü çocuk, 8'i kadın, 70 sivil öldü.

Kimliği belirsiz taraflar, 264'ü çocuk, 230'u kadın, toplam bin 19 sivili öldürdü.

Saldırılar sonucu ölenler arasında, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden 17, medya çalışanlarından 13 ve sağlık çalışanlarından 26 kişi yer aldı.

İşkenceden toplam 305 kişi öldü

Yüzde 90'dan fazlası rejim güçlerince olmak üzere toplam 305 kişi, işkenceden öldü.

Rejim, 2019'da Suriye'nin çeşitli illerinde 275 kişiyi işkence yaparak katletti.

YPG/PKK'lı teröristler, alıkoydukları kişilerden 13'ünü, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 8 kişiyi ve kimliği belirsiz taraflar 9 kişiyi işkenceyle öldürdü. 

Rejim ve Rusya yaşam merkezlerini de vurdu

Esed rejimi ve Rusya, Suriye'de toplam 752 kez yaşam merkezlerini hedef aldı.

Rejim güçleri, okullara 165, sağlık merkezlerine 55, ibadet alanlarına 155 saldırı gerçekleştirirken, Rus güçleri okulları 35, sağlık merkezlerini 27 ve ibadet merkezlerini 30 kez bombaladı. 

AA

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