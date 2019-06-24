Suriye İnsan Hakları Ağı: Alıkonulan 764 kişinin akıbetleri bilinmiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu. Alıkonulanlardan 764'ü zorla kaybedildi, akıbetleri bilinmiyor.

SNHR, raporunda Esed rejiminin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi. Alıkonulanlardan 764'ünün zorla kaybettirildiğini ifade eden rapora göre, bu kişilerin akıbeti bilinmiyor. Rejim en fazla başkent Şam ve Halep illerinden kişileri alıkoyarken, ülkelerine geri dönen mültecilerden bazılarının da alıkonulduğu vurgulandı. Raporda, alıkonulanların bir kısmının muhalif yakınları, bir kısmının da askerlik çağına gelmiş gençlerden olduğu ifade edildi. Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor. AA

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