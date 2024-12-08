'Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı'

Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, PKK/YPG'ye karşı Münbiç'te de sürdürdüğünü, kentin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürüyor. Harekatta, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına alan SMO, kentin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonlara devam ediyor. Örgütün 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimleinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Öte yandan ilçede halk ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor Münbiçliler, kent merkezinde ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtarmıştı. İlçe nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşturuyor. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı. Muhalifler, ilçe merkezine ilerliyor. Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti. Münbiç'in önemi ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti. Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti. AA

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