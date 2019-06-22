Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 13 yaralı

Suriye'nin Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bab ilçe merkezinde yer alan Çobanbey yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlamada 13 sivil hafif yaralandı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.