Suriye'nin kuzeyinde iki patlama gerçekleşti

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab civarında iki ayrı patlama meydana geldi. YPG/PKK'nın bomba tuzaklaması sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamalarda 4 ÖSO unsuru yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde dün gece saatlerinde iki patlama meydana geldi. Muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin kuzeybatısında yer alan Süsyan ve Numan bölgeleri arasında kalan alanda dün gece saatlerinde iki ayrı patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri, tuzaklanmış bomba ile düzenlenen saldırıların failinin YPG/PKK'lı teröristler olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Patlamalarda dört Özgür Suriye Ordusu mensubunu ağır yaralandı. AA

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