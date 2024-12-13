Suriye’nin parçalanması menfaatimize değil

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde gerçekleştirilen Afganistan konulu oturumda Suriye’deki son durumu değerlendirdi.

Blinken, Suriye’deki geçiş sürecini yakından izlediklerini ve ülkede istikrarın sağlanabilmesi noktasında ümitli olduklarını kaydetti. “Suriye’yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasî geçişi sağlayabiliriz” şeklinde konuşan Blinken, Suriye’nin parçalanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Washington - aa

Eygi’nin ailesi ile görüşecek

İşgal altındaki Batı Şeria’da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek üzere Washington’a gidecek.

Eygi ailesinin Blinken ile görüşmesinin 16 Aralık’ta yapılmasının öngörüldüğü, Washington’da Dışişleri Bakanlığı önünde bir basın toplantısının düzenlenmesinin planlandığı belirtildi. Aile üyelerinin ayrıca 17 Aralık’ta Kongre üyeleriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. Ankara - aa

Blinken, Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü (bugün) Ankara’yı ziyaret edecek. Blinken, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. İki bakanın, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’deki durumu ele almaları bekleniyor. Ankara - aa