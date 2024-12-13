Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beşar Esad rejiminin düştüğü Suriye'de toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye Müzakere Komitesi ve Başkanı Bedir Camus ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Suriye'de yıllardır hüküm süren "cezasızlık" sistemine karşı hukuk ve adalet çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Barrot, Suriye’de "özgür, demokratik ve çoğulcu" bir düzen tesis edilmesi konusunda Suriyeli temsilcilerin gösterdiği çabaları da takdirle karşıladığını söyledi. Ayrıca Barrot, Suriye ve ülke dışındaki tüm Suriyelileri, barışçıl siyasî geçişe katkı sunmaya çağırdı. AA

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