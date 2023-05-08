Suriye yeniden Arap Birliği’nde

Mısır’da toplanan Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 12 yıl önce Birlik’ten ihraç edilen Suriye’nin yeniden kabulünü kararlaştırdı. Ancak Birliğin Şam yönetiminden talepleri de var.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelen Arap Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, kapalı kapılar adında yapılan toplantıda, 12 yıl önce ihraç edilen Suriye’nin Birliğe yeniden kabulüne karar verdi. Suriye, 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı başlayan gösterilere, Şam yönetiminin şiddetle karşılık vermesinin ardından Arap Birliği’nden dışlanmıştı. Gözlemciler, son dönemde gerçekleşen pek çok ziyaretin de gösterdiği üzere, Arap dünyasında artık istenmeyen adam olmayan Beşar Esad’ın da, 19 Mayıs’ta devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak olan Arap Birliği zirvesine katılabileceğini belirtiyor. Haber Merkezi

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